Вночі на трасі Одеса-Київ на одній з АЗС зловмисники пограбували машину, в якій перебувала сім’я, що зупинилася перепочити.

Про це в Facebook розповів сам постраждалий Андрій Егельницкий.

Чоловік повідомив, що він на авто з сім’єю зупинився на парковці АЗС, щоб трохи подрімати. У момент нападу в машині було чотири людини.

Також парковка була освітлена і працювали камери відеоспостереження.

– Я знаходився за сидінням пасажира (на задньому ряду), моя мама перебувала на передньому пасажирському – ми обидва і прийняли удар на себе. За секунду до події я відкрив очі і побачив у вікні очі – величезні, наркоманські, страшні. Відбулося це дійство у 2.45 ночі. Я встиг схопитися за сумку і намагався криком якось збити з пантелику нападника. Але він тупо висмикнув мене разом із сумкою з вікна, – розповів він.



Вночі на трасі Одеса-Київ пограбували авто зі сплячими всередині людьми / 2 фотографии

Він зазначив, що нападники втекли на сріблястому Audi А6 приблизно 2008 року випуску.

– Після прибуття поліції, ми з’ясували, що там це звичайна справа, а злочинців ніяк не можуть зловити. І буквально через 10 хвилин, в 15 км від нас також пограбували ще одну машину, – додав постраждалий.

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Злочинці були без масок — в капюшонах. А перед нападом купували на АЗС пиво.

– Безкарність просто прям і пре з цього всього. А погони все це кришують – і ви мене не переконаєте в цьому ніяк. (60 випадків за літо), – додав він.

Пізніше Егельницький видалив свій пост про пограбування з мережі.

Нещодавно у Києві невідомі розстріляли автомобіль Toyota і вкрали з нього близько 2 млн грн.