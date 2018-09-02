Викрадення дитини в центрі Києва: подробиці

2 вересня близько 12.00 на вулиці Тарасівській була викрадена дитина. Поліція ввела план Перехоплення, але потім операцію скасували так як викрадачем виявився батько хлопчика.

Про це Фактам ICTV повідомила мати дитини Дар’я Жинська.

Поліція не стала затримувати чоловіка, так як він є батьком дитини. Однак, куди він мав намір вивезти хлопчика – невідомо.

За словами жінки, дитину їй так і не повернули.

– Він у агресивному стані засунув дитину в машину. Дитина кричав, пручалася, але тим не менше, – сказала жінка.

Скарги на колишнього чоловіка надходили в поліцію неодноразово.

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Жинська розповіла, що не забороняла екс-чоловікові бачитися з дитиною і пообіцяла дати її батькові через кілька днів – після того, як дитина одужає.

– Дитина була хвора. Потрібно було, щоб завтра її педіатр оглянув і аналізи які-небудь зробив, – сказала вона.

Також жінка припустила, що причиною такої поведінки чоловіка могли стати приймання опіатів і психічна хвороба.

Днями у Дніпровському районі Києва троє чоловіків схопили на вулиці перехожого і повезли на автомобілі Volkswagen Golf з номерами литовської реєстрації.