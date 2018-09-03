Біля Віти Поштової на Одеській трасі позашляховик залетів під фуру.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
– Водія затиснуло в машині. На місці працюють рятувальники, які витягують тіло з авто. Також кілька бригад швидкої допомоги і патрульна поліція, – йдеться в повідомленні.
Машину до пасажирських сидінь загнав під фуру.
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Інформація про стан потерпілих уточнюється.
Що стало причиною такої страшної аварії встановить слідство.
ДТП на Одеській трасі: позашляховик залетів під фуру, водія затиснуло в машині / 2 фотографии
До речі, на північному заході Польщі сталася ДТП. Один громадянин України загинув, а інший отримав травми.
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