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Хотіла стрибнути з греблі: у Запоріжжі врятували учасницю Синього кита

У Запоріжжі нацгвардієць запобіг самогубство 16-річної дівчини.

У Запоріжжі військовослужбовець 9-го полку Нацгвардії України запобіг самогубству 16-річної дівчини, яка намагалася зістрибнути з греблі ДніпроГЕСу на вимогу “куратора” віртуальної гри Синій кит, що схиляє в соцмережах підлітків до суїциду.

Інформацію про даний інцидент опубліковано на офіційній сторінці запорізької військової частини 3029 9-го полку Національної гвардії України.

У ній повідомляється, що військовослужбовець даного військового підрозділу Андрій Стукало, проїжджаючи по ДніпроГЕС, побачив, що на перилах греблі стояла і плакала дівчина-підліток. Наблизившись до неї, боєць переконав її не здійснювати фатальний крок і допоміг зійти з перил на дорогу. Дівчина перебувала в тяжкому психологічному стані і не могла пояснити причину свого вчинку.

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У Дніпровському райвідділі поліції Запоріжжя, куди військовий доставив врятовану, з’ясувалося, що дівчині 16 років, кілька днів тому вона зникла з дому, а зістрибнути з греблі зважилася, отримавши це завдання від куратора віртуальної гри Синій кит.

У даний час дівчина знаходиться в безпеці, її передали батькам.

Нагадаємо, 8 березня під Одесою повісився п’ятикласник, який був замішаний у гру Синій кит.

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