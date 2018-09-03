На Львівщині в кафе отруїлися 7 осіб, серед них діти

На Львівщині, в селі Суходоли, сім осіб були госпіталізовані після вживання їжі у місцевому кафе.
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Відзначається, що серед постраждалих двоє дітей. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Пацієнтам проводять повний комплекс лікувально-діагностичних процедур.
Зараз встановлюється кількість людей, які вживали їжу в кафе під час святкування. Проводиться перевірка закладу.
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Нагадаємо, як 14 підлітків отруїлися в оздоровчому комплексі на Буковині.
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