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На Львівщині в кафе отруїлися 7 осіб, серед них діти

На Львівщині, в селі Суходоли, сім осіб були госпіталізовані після вживання їжі у місцевому кафе.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Відзначається, що серед постраждалих двоє дітей. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Пацієнтам проводять повний комплекс лікувально-діагностичних процедур.

Зараз встановлюється кількість людей, які вживали їжу в кафе під час святкування. Проводиться перевірка закладу.

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