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Намагалася зробити селфі: у Києві п’яна вчителька випала з вікна – ЗМІ

У Києві вчителька намагалася зробити селфі в покинутій будівлі і випала з вікна на третьому поверсі.

Селфі

У Шевченківському районі Києва вчителька, яка знаходилася в стані алкогольного сп’яніння, випала з третього поверху старого будинку при спробі зробити селфі, повідомляє УНН.

За інформацією джерела видання, 39-річна жінка, яка працює викладачем іноземної мови, забралася в занедбаний будинок заради того, щоб зробити селфі.

У результаті падіння вона отримала черепно-мозкову травму. Вчительку оперативно доставили в міську клінічну лікарню.

Лікарі також діагностували у потерпілої підозру на гостру інтоксикацію внаслідок вживання алкоголю.

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До слова, у Запоріжжі нацгвардієць запобіг самогубству 16-річної дівчини.

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