Різанина в гуртожитку НАУ: першокурсник напав на студентів, є постраждалі

1 вересня близько 01.00 першокурсник влаштував різанину в гуртожитку Національного авіаційного університету в Києві.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

– Молодий чоловік прийшов у гуртожиток Національного авіаційного університету, розташованого на вул. Ніжинській у Києві, і намагався проникнути у приміщення. Біля входу в нього виник конфлікт зі студентами – мешканцями зазначеного гуртожитку, які не пускали останнього всередину. Обурившись цим, хлопець дістав ніж і завдав двом студентам НАУ численні поранення в різні частини тіла, – йдеться в повідомленні.

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У результаті протиправних дій у одного потерпілого тяжкі тілесні ушкодження, в іншого – легкі тілесні ушкодження. Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

До речі, 21 серпня в місті Познань, що на заході Польщі, три людини з мачете напали на молоду пару з України, які були змушені ховатися на території пожежної частини.

Фото: dreamstime.