Стрілянина у Каліфорнії: невідомий підстрелив 10 осіб

У місті Сан-Бернардіно (Каліфорнія) невідомий відкрив стрілянину на території житлового комплексу.

У місті Сан-Бернардіно (Каліфорнія) на території житлового комплексу невідомий відкрив стрілянину, у результаті якої постраждали 10 осіб, повідомляє Statesman.

Серед постраждалих також є діти.

– Ми отримали дзвінок о 10.45 через постріли. На місці ми знайшли 10 поранених. Троє у критичному стані, – заявив речник місцевої поліції Річард Лоухед.

Аліса Марі, що живе у сусідньому будинку, розповіла, що почула приблизно 15-20 пострілів.

Наразі слідчі не встановили особу злочинця та мотиви.

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До слова, 33-річний українець вдарив ножем у живіт свого співмешканця у Польщі.

Фото: Mike Rogers