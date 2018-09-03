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У Бразилії згорів Національний музей з мільйонами експонатів

2 вересня у Ріо-де-Жанейро сталася пожежа в Національному музеї Бразилії.

Пожежа

2 вересня в Ріо-де-Жанейро через пожежу згорів Національний музей Бразилії – найстаріша наукова установа країни з мільйонами експонатів, повідомляє телеканал Globo.

За попередньою інформацією, постраждалих у результаті пожежі немає, оскільки вона сталася вже після закриття музею. Велика частина даху будівлі вже обрушилася.

Площа Національного музею Бразилії становить понад 20 тис. кв. метрів, в його колекції було близько 20 млн експонатів.

У музеї знаходилися археологічні артефакти, єгипетські та південноамериканські мумії, предмети побуту та мінерали.

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До слова, Літак Boeing 737-800 авіакомпанії UTair, що летів з Москви, при посадці в аеропорту Сочі викотився за злітно-посадкову смугу і загорівся.

Фото: Globo

Відео: Fire Arrow

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