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У Харкові 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна. Поліція знайшла записку

14-річна дівчина випала з балкона багатоповерхового будинку по вулиці Салтівське шосе у Харкові.

выпрыгнула из окна

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області.

– Встановлено, що ввечері дівчина повинна була повернутися додому, але сказала батькам, що трохи погуляє. Через деякий час вона випала з балкона, розташованому на 14 поверсі, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці виявили передсмертну записку, але відмовилися повідомити про її зміст.

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За інформацією поліції, дівчинка разом з двома братами (2007 2015 року народження) виховувалася в благополучній родині.

Інформація про подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, у Кривому Розі 13-річна дівчинка вистрибнула з вікна шостого поверху. Такий вчинок пов’язують з суїцидальної грою Момо.

Фото: telefakt.ru.

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