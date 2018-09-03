У Кривому Розі ліквідували масштабний витік хлору

На підприємстві у Кривому Розі Дніпропетровської області стався витік 25-30 кг хлору.

Про це повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС в області.

– 3 вересня о 8.20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про витік хлору на території складу хлору по вул. Нікопольське шосе в Довгинцівському районі міста Кривий Ріг. При переливанні рідкого хлору з танку ємністю 96 кубічних метрів в транспортувальну ємність об’ємом 0,8 кубічних метрів на засувці між танком та ємністю не витримав ущільнювач, що спричинило витік 25-30 кг хлору, – йдеться в повідомленні.

У результаті утворилася хмара газоподібного хлору об’ємом приблизно 3 кубічних метрів, яка розповсюдилася на площі 100 кв. метрів.

– До ліквідації події залучено рятувальників 26 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС області та Криворізького гірничорятувального загону, які ліквідували витік небезпечної хімічної речовини. Станом на 8.55 витік хлору локалізовано, о 9.05 ліквідовано, – уточнили рятувальники.

О 10.20 до центральної районної лікарні Криворізького району бригада швидкої доставила оператора хлорних установок, жінку 1964 року народження, з підозрою на отруєння парами хлору.

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Від Служби порятунку на місці події залучили 20 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки.

– За результатами аварійного прогнозування, зона можливого хімічного забруднення складає приблизно 0,906 км2, глибина зони можливого хімічного забрудненого складає приблизно 0,38 км, площа зони прогнозованого хімічного забруднення – приблизно 0,226 км2. Населені пункти в зону можливого хімічного забруднення не потрапляють, – додали у ДСНС.

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