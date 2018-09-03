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Затягнув у кущі і погрожував вбити – у Вишгороді затримали гвалтівника

Поліцейські затримали хлопця, який зґвалтував дівчину у Вишгороді.

Зґвалтування

Поліцейські розшукали і затримали хлопця, який зґвалтував 27-річну дівчину на вулиці, повідомляє поліція Київської області.

– У місті Вишгород близько 9 ранку молодий чоловік у спортивному одязі накинувся на 27-річну жінку, яка прямувала на роботу. Незнайомець схопив дівчину за шию. Погрожуючи вбити, він затягнув потерпілу в кущі і зґвалтував, – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.152 (Зґвалтування), а також за ч.1 ст.153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України.

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

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До слова 1 вересня близько 01.00 першокурсник влаштував різанину в гуртожитку Національного авіаційного університету у Києві.

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