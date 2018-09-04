Масове отруєння під Львовом: 15 осіб госпіталізовано

У селі Суходоли (Львівська область) 15 відвідувачів кафе потрапили до лікарні після святкування дня народження.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, пише УНІАН.

1 вересня компанія в кафе святкувала день народження, а вже наступного дня в інфекційне відділення Бродівської районної лікарні були госпіталізовані вісім учасників застілля, в тому числі двоє дітей, з симптомами харчової токсикоінфекції.

3 вересня в лікарні були госпіталізовані з харчовим отруєнням ще сім відвідувачів кафе, з них чотири дитини віком від 3 до 17 років.

Стан пацієнтів середньої тяжкості.

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В їжу вони вживали різні салати з майонезом, рибні і м’ясні страви, десерти.

– Робота кафе на час перевірки припинена на три доби. Загальна кількість осіб, які вживали їжу в кафе 1 вересня, уточнюється, – повідомили в ОДА.

Про ситуацію повідомлені відповідні підрозділи Госпродпотребслужбы, які здійснюють обстеження у вогнищі інфекції.

Нагадаємо, 14 підлітків отруїлися в оздоровчому комплексі на Буковині.

Фото: dreamstime.