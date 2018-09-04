На Кіровоградщині 4-річна дитина згоріла в сіннику

У смт Новогородка Кіровоградської області спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння, у результаті якої загинула 4-річна дитина.
Повідомлення про пожежу на вул. Коцюбинського в смт Новгородка надійшло 3 вересня о 15.45, передає ДСНС.
На місці виклику рятувальники з’ясували, що горить 3 т сіна та 20 м² сінника на території приватного домоволодіння.
– Під час гасіння пожежі було виявлено тіло дитини, 2014 р.н, – йдеться у повідомленні.
Фото: ДСНС
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О 16.15 пожежу локалізували, а о 17.27 – ліквідували. Вогонь гасили 5 рятувальників та 1 машина.
Обставини смерті дитини та причина пожежі встановлюються.
До слова, в Києві чоловік помер через штовханину в маршрутці – він випав із салону та вдарився головою об асфальт.
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