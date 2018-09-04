На СТО в Одесі сталися вибухи – є постраждалі

В Одесі на станції технічного обслуговування сталася пожежа, яка спровокувала вибухи.

В Одесі на станції технічного обслуговування сталася пожежа, у результаті якої сталося кілька вибухів і постраждали 4 рятувальника, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області.

Рятувальники встановили, що горять мастильні матеріали та невідомі речовини на складі на першому та другому поверхах.

– Постійно виникали вибухи невідомого походження. Внаслідок інтенсивного горіння о 21.19 сталось обрушення даху і пожежа розповсюдилась на площу 150 кв. м, – йдеться у повідомленні.

Постраждалих рятувальників з ушкодженнями різного ступеня доставили до лікувальних закладів.





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До слова, на підприємстві у Кривому Розі Дніпропетровської області стався витік 25-30 кг хлору.

Фото: прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області