На СТО в Одесі сталися вибухи – є постраждалі

В Одесі на станції технічного обслуговування сталася пожежа, яка спровокувала вибухи.
В Одесі на станції технічного обслуговування сталася пожежа, у результаті якої сталося кілька вибухів і постраждали 4 рятувальника, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області.
Рятувальники встановили, що горять мастильні матеріали та невідомі речовини на складі на першому та другому поверхах.
– Постійно виникали вибухи невідомого походження. Внаслідок інтенсивного горіння о 21.19 сталось обрушення даху і пожежа розповсюдилась на площу 150 кв. м, – йдеться у повідомленні.
Постраждалих рятувальників з ушкодженнями різного ступеня доставили до лікувальних закладів.
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До слова, на підприємстві у Кривому Розі Дніпропетровської області стався витік 25-30 кг хлору.
Фото: прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області
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