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На столичному ринку сталася стрілянина – є постраждалі

На столичному Печерську сталася стрілянина. Внаслідок події отримав поранення із травматичної зброї охоронець ринку, його доставили до лікарні.

– Попередньо встановлено, що конфлікт виник між охоронцем та двома невідомими. Охоронець зробив зауваження чоловікам, які розкидали блоки. Ті у відповідь висловили обурення й накинулися на опонента з кулаками. У розпалі бійки один із невідомих дістав зброю та зробив кілька пострілів. Після скоєного чоловіки відразу втекли, – розповіли у прес-службі поліції Києва.

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Охоронця доставили до лікарні з пораненням обличчя та шиї, йому надають необхідну медичну допомогу.

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На столичному ринку сталася стрілянина – є постраждалі / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі дівчина 1996 року народження зробила декілька пострілів у чоловіка.

Фото: поліція Києва.

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