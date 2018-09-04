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Під Києвом чоловік розчленував співмешканку і сховав у валізі (18+)

У Фастові (Київська область) у валізі на коліщатках знайшли розчленоване тіло жінки.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

– Жахливу “знахідку” – валізу на коліщатках з розтерзаним тілом, виявила поблизу залізничної колії в місті Фастів перехожа і повідомила в поліцію, – йдеться в повідомленні.

Під час проведення слідчо-оперативних дій вже через кілька годин поліцейський пес привів правоохоронців до будинку підозрюваного у вбивстві і розчленуванні тіла своєї співмешканки. Ним виявився 41-річний непрацюючий місцевий житель.

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Як розповів затриманий, під час розпивання алкогольних напоїв між ними виникла сварка, в результаті якої він ударив жінку по голові. Коли зрозумів, що співмешканка мертва, вирішив позбутися тіла, розчленувавши його сокирою і ножем.

За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели обшук. Правоохоронці виявили та вилучили предмети, що вказують на безпосередню причетність чоловіка до скоєння злочину.

Зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Призначені всі необхідні експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

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Під Києвом чоловік розчленував співмешканку і сховав у валізі (18+) / 2 фотографии

Нагадаємо, 27 серпня мексиканець жорстоко вбив українку, заманивши її до себе в квартиру.

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