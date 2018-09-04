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Потужний тайфун в Японії: вітер до 172 км/год, мільйони людей евакуюють

Японію накрив найпотужніший тайфун за останні 25 років. Влада готує евакуацію понад мільйон осіб.

Тайфун Джебі почався в західних районах, він супроводжувався сильними зливами і поривами вітру швидкістю до 172 км/год, повідомляє ВВС.

У затоці Осака вітер зіштовхнув танкер з мостом, в результаті чого той зруйнувався, в Кіото сильний порив зірвав дах залізничної станції.

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Жителів попередили про високі хвилі, повені та зсуви. Десятки тисяч людей залишилися без електроенергії.

Місцеві ЗМІ пишуть, як мінімум, про двох загиблих.

Раніше Факти ICTV писали, що в  Японії на острові Кюсю відбулося виверження вулкану Сакурадзіма: стовп попелу з його кратера піднявся на висоту 4,7 кілометра.

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