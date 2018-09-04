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Різали двома ножами. Подробиці вбивства вченого Шитюка

Загадкове вбивство Миколи Шитюка сталося в орендованій квартирі в Миколаєві. Досліднику Голодомору нанесли 17 ножових поранень. Хто полював на відомого вченого, дізнавалися Надзвичайні новини.

Вбивство Миколи Шитюка

Загадкове вбивство Миколи Шитюка вчинили в Миколаєві. Над відомим науковцем жорстоко розправились в орендованій квартирі.

Тіло знайшли із 17-ма ножовими пораненнями – у груди, спину та шию. Різали щойнаменше двома ножами.

Одне з лез зламалося від катувань і застрягло у спині постраждалого.

Цікаво, що житло професор винайняв буквально на три години. Коли господарка прийшла забрати ключі, знайшла Шитюка вбитим.

З місця кривавої різанини зникли гроші, банківські картки та особисті речі померлого.

Хто полював на відомого вченого? З ким Шитюк планував зустрітися в орендованій квартирі на лічені години?

Детальніше – в сюжеті Надзвичайних новин.

Читайте: Різанина в гуртожитку НАУ: першокурсник напав на студентів, є постраждалі

Раніше стало відомо, що поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства вченого Миколи Шитюка.

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