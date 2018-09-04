На території підприємства Черкасигазбуд співробітники виявили розлив ртуті, який став найбільшим у 2018 році.
Про це у вівторок, 4 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС в Черкаській області.
Приїхавши на виклик, рятувальники зібрали в цілому 9 кг отруйної речовини.
Зазначається, що інцидент стався 3 вересня.
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– На території КП ” Черкасигазбуд виявлений розлив півтора кілограма і п’ять гумових колб з отруйною речовиною вагою дев’ять кілограм. Це найбільша кількість ртуті, яку одночасно були вилучені на місці події в цьому році, – йдеться в повідомленні.
Зібрану ртуть передали на утилізацію.
У Черкасах стався великий витік ртуті / 3 фотографии
До речі, на Херсонщині прикордонники повідомили про хімічне забруднення повітря з території окупованого Криму.
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