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У Харкові тролейбус протаранив зупинку

У центрі Харкова тролейбус врізався в зупинку громадського транспорту на вулиці Сумській.

Очевидці повідомляють, що інцидент стався близько 14.00, повідомляє Х****й Харків.

Читайте: На зупинці у Києві зіткнулися автобус і тролейбус – швидка забрала 4 постраждалих

Тролейбус протаранив своїм правим верхнім кутом скляну зупинку. У момент події там перебували люди. Чоловіка засипало склом, яке посипалося після удару.

До слова, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській в Харкові автомобіль Lexus влетів у натовп. В результаті ДТП загинули 6 осіб.

Фото:  Х **** й Харків.

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