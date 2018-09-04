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У Лук’янівському СІЗО загинув в’язень – ЗМІ

У Київському слідчому ізоляторі був знайдений мертвим заарештований, який перебував за ґратами за підозрою у зберіганні наркотичних засобів.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Відзначається, що його тіло знайшли у неділю, 2 вересня. В понеділок була проведена судмедекспертиза, яка прийшла до висновку, що причиною смерті стало пошкодження внутрішніх органів.

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Дана подія розслідується за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, 21 серпня в Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівське СІЗО) вбили арештанта.

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