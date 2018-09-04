У Запорізькій області стався обвал на шахті. Загинув гірник

На шахті Експлуатаційна, яка належить Запорізькому залізорудному комбінату, в селі Мала Білозерка стався обвал породи, загинула одна людина.

Про це повідомляє ДСНС.

Інцидент стався у 4.25 на глибині 940 метрів. Під завалом опинився прохідник ділянки 11.

– На ліквідацію наслідків надзвичайної події прибули рятувальники 7-го взводу Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України. У 5.34 тіло 33-річного загиблого вилучили з-під завалу, – йдеться в повідомленні.

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Всього на момент аварії в шахті перебувало 424 гірника. Загрози їх життю немає.

На даний момент, роботи на ділянці призупинено, інші працюють у штатному режимі.

Обставини та причина інциденту встановлюється.

Нагадаємо, у травні в селі Межиріччя (Львівська область) стався обвал на шахті, через який четверо шахтарів опинилися заблокованими під землею.