У Запорізькій області стався обвал на шахті. Загинув гірник

На шахті Експлуатаційна, яка належить Запорізькому залізорудному комбінату, в селі Мала Білозерка стався обвал породи, загинула одна людина.
Про це повідомляє ДСНС.
Інцидент стався у 4.25 на глибині 940 метрів. Під завалом опинився прохідник ділянки 11.
– На ліквідацію наслідків надзвичайної події прибули рятувальники 7-го взводу Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України. У 5.34 тіло 33-річного загиблого вилучили з-під завалу, – йдеться в повідомленні.
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Всього на момент аварії в шахті перебувало 424 гірника. Загрози їх життю немає.
На даний момент, роботи на ділянці призупинено, інші працюють у штатному режимі.
Обставини та причина інциденту встановлюється.
Нагадаємо, у травні в селі Межиріччя (Львівська область) стався обвал на шахті, через який четверо шахтарів опинилися заблокованими під землею.