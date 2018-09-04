В Індії в годину пік обвалився міст – є жертви

В індійському місті Калькутта рухнув міст, внаслідок чого загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 15 опинилися в пастці.
Під завалами знаходяться кілька машин і один мікроавтобус, повідомляє Mirror.
Вісім поранених були доставлені в Калькуттський медичний науково-дослідний інститут, ще дев’ять – в найближчу лікарню.
На місці працюють рятувальники, медики і пожежники.
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Міст Майєрхат розташований в одному з найстаріших районах міста. Відзначається, що він був відремонтований буквально минулого місяця. Причина аварії поки невідома.
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Фото: News18 Assam & NE
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