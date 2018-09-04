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Вночі у Харкові прогримів вибух. Поранений чоловік

Близько 1.50 ночі на Жасміновому бульварі у Харкові внаслідок вибуху саморобного пристрою постраждав чоловік.

Про це повідомляє прес-служба регіонального управління поліції.

Вибуховий предмет кинув невідомий чоловік.

Постраждалий від вибуху чоловік отримав осколкове поранення, стан його здоров’я задовільний.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління. Працівники поліції провели огляд місця події та зібрали речові докази.

Поліцейські встановлюють обставини події та особу зловмисника.

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Вночі у Харкові прогримів вибух. Поранений чоловік / 2 фотографии

Нагадаємо, увечері 3 вересня в Одесі на станції технічного обслуговування сталася пожежа, яка спровокувала вибухи.

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