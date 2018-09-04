Близько 1.50 ночі на Жасміновому бульварі у Харкові внаслідок вибуху саморобного пристрою постраждав чоловік.
Про це повідомляє прес-служба регіонального управління поліції.
Вибуховий предмет кинув невідомий чоловік.
Постраждалий від вибуху чоловік отримав осколкове поранення, стан його здоров’я задовільний.
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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління. Працівники поліції провели огляд місця події та зібрали речові докази.
Поліцейські встановлюють обставини події та особу зловмисника.
Вночі у Харкові прогримів вибух. Поранений чоловік / 2 фотографии
Нагадаємо, увечері 3 вересня в Одесі на станції технічного обслуговування сталася пожежа, яка спровокувала вибухи.
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