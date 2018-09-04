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Вибігла на колію: в Одесі жінку на смерть збив трамвай

В Одесі жінка злякалася проїжджаючого автотранспорту і вибігла на відокремлену трамвайну колію в не призначеному для переходу місці. Її на смерть збив трамвай.

Про це повідомляє місцевий сайт Думская.

Від отриманих травм жінка загинула на місці. Обставини події розслідують правоохоронці.

У КП Одесміськелектротранс розповіли, що жінка злякалася проїжджаючого автотранспорту і вибігла на відокремлену трамвайну колію в непризначеному для переходу місці.

Читайте: Випав і вдарився головою. Чоловік помер після штовханини в маршрутці

Нагадаємо, як в Києві мотоцикл протаранив тролейбус.

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