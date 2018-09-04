Випав і вдарився головою. Чоловік помер після штовханини в маршрутці

У Києві 43-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві через необережність. Він штовхнув пасажира маршрутки – той випав із салону та помер.
Трагедія сталася на Великій Кільцевій вулиці у Святошинському районі Києва, повідомляє поліція.
За попередньою інформацією, на зупинці громадського транспорту в маршрутному автобусі між двома чоловіками стався конфлікт.
У результаті один із них штовхнув іншого, від чого той втратив рівновагу, випав із салону на вулицю і вдарився головою об асфальт.
Читайте: Не возять, а вбивають. Небезпечні українські маршрутки
Від отриманої травми потерпілий помер у кареті швидкої. Наразі поліцейські встановлюють його особу.
Іншого учасника конфлікту затримали. Ним виявився 43-річний уродженець Житомирської області.
Розпочато кримінальне провадження за статтею Вбивство через необережність. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Тим часом у Києві заарештували жінку, яка під час сварки встромила ножа в груди 7-річному синові.
Фото: Pixabay