PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Випав і вдарився головою. Чоловік помер після штовханини в маршрутці/

Випав і вдарився головою. Чоловік помер після штовханини в маршрутці

У Києві 43-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві через необережність. Він штовхнув пасажира маршрутки – той випав із салону та помер.

Трагедія сталася на Великій Кільцевій вулиці у Святошинському районі Києва, повідомляє поліція.

За попередньою інформацією, на зупинці громадського транспорту в маршрутному автобусі між двома чоловіками стався конфлікт.

У результаті один із них штовхнув іншого, від чого той втратив рівновагу, випав із салону на вулицю і вдарився головою об асфальт.

Читайте: Не возять, а вбивають. Небезпечні українські маршрутки

Від отриманої травми потерпілий помер у кареті швидкої. Наразі поліцейські встановлюють його особу.

Іншого учасника конфлікту затримали. Ним виявився 43-річний уродженець Житомирської області.

Розпочато кримінальне провадження за статтею Вбивство через необережність. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Тим часом у Києві заарештували жінку, яка під час сварки встромила ножа в груди 7-річному синові.

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вбивство Миколи Шитюка
Різали двома ножами. Подробиці вбивства вченого Шитюка
У Києві мати встромила ножа в груди 7-річному синові
На честь Маккейна: Порошенко запропонував перейменувати вулицю в Києві
Селфі
Намагалася зробити селфі: у Києві п’яна вчителька випала з вікна – ЗМІ
Дисплеї та парти-трансформери: у Києві відкрили “розумну школу”
У Києві мотоцикл протаранив тролейбус, є постраждалі
Викрадення дитини в центрі Києва: подробиці
У Миколаєві вбили дослідника Голодомору Миколу Шитюка – ЗМІ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка