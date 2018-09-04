Випав і вдарився головою. Чоловік помер після штовханини в маршрутці

У Києві 43-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві через необережність. Він штовхнув пасажира маршрутки – той випав із салону та помер.

Трагедія сталася на Великій Кільцевій вулиці у Святошинському районі Києва, повідомляє поліція.

За попередньою інформацією, на зупинці громадського транспорту в маршрутному автобусі між двома чоловіками стався конфлікт.

У результаті один із них штовхнув іншого, від чого той втратив рівновагу, випав із салону на вулицю і вдарився головою об асфальт.

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Від отриманої травми потерпілий помер у кареті швидкої. Наразі поліцейські встановлюють його особу.

Іншого учасника конфлікту затримали. Ним виявився 43-річний уродженець Житомирської області.

Розпочато кримінальне провадження за статтею Вбивство через необережність. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.