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З начинкою: в Києві продавали хліб з личинками

У київському супермаркеті покупці виявили хліб з запеченими личинками.

Автор знімка стверджує, що батон з личинками він купив в супермаркеті на проспекті Правди, повідомляє Kyiv LIVE.

Читайте: Уплітає за обидві щоки! У супермаркеті Києва кіт їсть ковбасу з прилавка

– Якщо Ви колись мріяли поїхати в Камбоджу, в цьому немає необхідності. Хліб з запеченими личинками вже на прилавках, – написав автор фото.

Ми також зібрали правила, які допоможуть відстояти свої права в супермаркеті та не стати жертвами недобросовісних торговців.

Фото: Kyiv LIVEdreamstime.

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