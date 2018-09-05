У Лисичанську Луганської області спецпризначенці знешкодили чоловіка, який погрожував підірвати школу мистецтв.

– О 08.00 до Лисичанської школи-мистецтв увірвався чоловік і заявив, що у нього бомба й граната та він підірве школу, якщо йому не приведуть людину, яка перепише історію України. Група захоплення за лічені секунди знешкодила підривника, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Луганській області.

Зі школи негайно були евакуйовані директор та завуч. Учбовий процес розпочинається о дев’ятій годині і дітей у школі ще не було.

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Підривником виявився 30-річний мешканець села Титарівка Старобільського району, який втік з тубдеспансеру. На запитання поліцейських, де бомба, відповів – у голові. Наразі з чоловіком працюють співробітники слідчо-оперативної групи Лисичанського відділу поліції та слідчі слідчого управління.

Даний факт внесено до ЄРДР за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.







Хотів переписати Історію України. Чоловік погрожував підірвати школу / 4 фотографии

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Фото: ГУ НП у Луганській області.