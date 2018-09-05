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Прорвало трубу. У центрі Києва на дорозі утворилося озеро

Біля станції метро Арсенальна у Києві прорвало трубу.

Прорив труби у Києві

На місці провалу утворилося озеро, повідомляє dtp.kiev.ua.

– У Києві біля метро Арсенальна стався прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині: утворилося нове озеро, де можна безкоштовно викупатися і підлікувати кістки грязями, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Заввишки у 3 поверхи! У Києві біля дитячого майданчика б’є гейзер

Нещодавно на проспекті Перемоги у Києві прорвало трубу. Потік води бив на висоту у кілька поверхів.

Фото: dtp.kiev.ua

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