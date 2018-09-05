Прострелили обидві ноги: в Одесі напали на волонтера Андрія Вагапова

Ввечері 5 вересня в Одесі невідомі напали на активістів Андрія Вагапова.

Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Одеської області.

Потерпілого з пораненням обох ніг доставили до лікарні. Йому надана необхідна допомога, зараз його життю нічого не загрожує.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують огляд місця події. Заходи по встановленню осіб зловмисників тривають.

Видання Думська повідомляє, що стріляли в волонтера Олексія Вагапова.

– Його життю на даний момент нічого не загрожує. Його госпіталізували і зробили рентген, зафіксовано два поранення з невідомої зброї, швидше за все, травмата, – заявив радник глави ГУНП Руслана Форостяк.

Сам Вагапов у Facebook повідомив, що йому стало гірше, відкрилася кровотеча.

– Ще й втратив свідомість. Залишили в лікарні, – написав він.

Андрій Вагапов – активіст, волонтер, опікується ним учасників бойових дій на сході.