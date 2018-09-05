У селищі Зарічне (Рівненська область) п’яний водій збив 17-річну дівчину.

У селищі Зарічне (Рівненська область) 50-річний водій Таврії, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, на смерть збив 17-річну дівчину, повідомляє прес-служба ГУНП у Рівненській області.

За інформацією поліції, водій не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і на узбіччі здійснив наїзд на дівчину. Вона померла від отриманих травм на місці події.

Вміст алкоголю в крові водія становив 2,5 проміле. Чоловіка затримали.



Смертельна ДТП на Рівненщині: п’яний водій на смерть збив дівчину / 2 фотографии

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За фактом події порушено кримінальну справу за ч.2 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

До слова, у центрі Харкова тролейбус врізався в зупинку громадського транспорту на вулиці Сумській.

Фото: прес-служба ГУНП в Рівненській області