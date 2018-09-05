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Стовп диму і затори: в Києві горить ресторан

У Києві на Лук’янівці загорівся ресторан.

Горить ресторан Ланселот, повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте: Пожежа у Києві: Петрівка у диму

Бійці ДСНС і поліція на місці. Причину загоряння встановить слідство. Серйозні затори в обидва боки.

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Стовп диму і затори: в Києві горить ресторан / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі на вулиці Воронезькій загорілася квартира на третьому поверсі. У цей момент вдома знаходився 12-річний хлопчик, який рятуючись від вогню, вистрибнув з вікна.

Фото: Київ Оперативний

Відео: dtp.kiev.ua.

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