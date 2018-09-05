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У притулку Одеси підліток ґвалтував молодших дітей

В Одесі в обласному притулку 16-річний підліток майже рік бив та ґвалтував хлопчиків із молодших груп.

Про це розповів у Facebook радник губернатора Одеської області Артем Поланський.

За його словами, цей хлопець потрапив до притулку ще в 2015 році, коли йому було 13 років, був тихим і хворобливим.

Він дорослішав і почав проявляти сексуальне бажання. Хлопець бродив вночі голим по притулку, ґвалтував дітей молодшої групи, а в разі відмови – знущався над ними і бив. Почалося це приблизно в грудні 2017 року. Відомо про це стало випадково наприкінці серпня.

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Найбільше постраждав 8-річний хлопчик, який три місяці спав під ліжком і боявся вставати вночі до вбиральні.

Всі факти насильства підтвердилися, почалося розслідування.

Раніше Факти ICTV писали, що 4 серпня чоловік 1978 року народження згвалтував 15-річну дочку з діагнозом ДЦП.

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