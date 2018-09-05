В аеропорту імені Кеннеді в Нью-Йорку ізолювали літак Emirates, який прилетів з Дубая.
Рейс EK203 приземлився в аеропорту вранці в середу, передає телеканал ABC News.
Після приземлення пілот літака повідомив, що у двох пасажирів спостерігається сильний жар, а близько 100 пасажирів безупинно кашляють.
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На борту літака, за даними телеканалу, знаходиться близько 520 осіб. Літак тримають далеко від терміналу аеропорту, відзначає телеканал. Проводиться розслідування.
В аеропорту Нью-Йорка ізолювали літак з Дубая – причина / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що літак Boeing 737-800 авіакомпанії UTair, що летів з Москви, при посадці в аеропорту Сочі викотився за злітно-посадкову смугу і загорівся.
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