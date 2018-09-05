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В Коломиї конфлікт закінчився перестрілкою – є постраждалі

У Коломиї Івано-Франківської області конфлікт між кількома людьми закінчився стріляниною.

З місця події в районну лікарню забрали двох чоловік з пораненнями нижніх кінцівок, повідомляє місцевий телеканал НТК.

Їм знадобилася хірургічне втручання. Інцидент стався на бульварі Лесі Українки. За попередньою інформацією, стріляли з гладкоствольної та травматичної зброї.

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Коломийський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше Факти ICTV писали, що на столичному Печерську сталася стрілянина. Внаслідок події отримав поранення із травматичної зброї охоронець ринку, його доставили до лікарні.

Фото: dreamstime.

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