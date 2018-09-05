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Задушили і закопали: у Києві подружжя вбило свою знайому

Зловмисники хитрістю виманили жінку за місто, де її вбили і закопали.

Деснянський районний суд м.Києва засудив подружжя до 12 років позбавлення волі. Їх звинуватили у вбивстві знайомої.

Як стало відомо, план замаху чоловік і жінка розробили заздалегідь.

Згідно з цим планом, вони запросили потерпілу на спільний відпочинок за місто. По дорозі в заклад дружина попросила зупинити автомобіль. У той час, поки вона стежила за навколишнім оточенням, її чоловік залишився в машині і задушив жінку. Тіло вивезли і закопали в лісі.

Крім того, зловмисники викрали автомобіль, на якому зникли з місця злочину.

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Відзначимо, що свою провину зловмисники не визнали, стверджуючи, що ніякого відношення до вбивства не мають. Також, чоловік заявив, що працівники поліції запропонували визнати йому провину в скоєному, пообіцявши відпустити дружину.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині конфлікт між декількома людьми закінчився стріляниною.

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