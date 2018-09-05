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Збив шлагбаум і тікати: на кордоні України пострілами зупинили авто німця

У пункті пропуску Краківець-Корчова, що на українсько-польському кордоні в межах Львівщини, зупинили автомобіль, який намагався прорватися через кордон.

– Автівка влетіла в пункт пропуску з боку Польщі на великій швидкості збивши шлагбаум. Спроба прориву відбулася в пункті пропуску Краківець. Збивши шлагбаум при в’їзді в пункт пропуску автівка не зупинилася та продовжувала рух. Прикордонники Мостиського загону негайно провели заходи для зупинки порушника та застосували засоби примусової зупинки, – розповіли у прес-службі Державної прикордонної служби.

Транспортний засіб зупинився пробивши колеса та знісши ще один шлагбаум. Водія затримала група реагування спільно з представниками поліції.

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Затриманий чоловік виявився іноземцем, в нього знайшли паспорт громадянина Німеччини, а його автівка мала швейцарську реєстрацію. Зважаючи на стан затриманого, він може бути під впливом наркотичних засобів або алкоголю.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Рахівському районі Закарпатської області контрабандисти, які перенаправляли товари в Румунію напали на начальника прикордонного підрозділу, застосувавши травматичну зброю. Прикордонник отримав низку поранень і травм та був госпіталізований.

Фото та відео: Державна прикордонна служба.

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