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На Харківщині пожежний вертоліт впав у річку

У Харківській області вертоліт ДСНС впав у річку Берестова під час забору води для гасіння пожежі.

На Харківщині пожежний вертоліт впав у річку

У Красноградському районі Харківської області впав вертоліт ДСНС, повідомив заступник начальника управління Нацполіції в області Сергій Чиж, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, загиблих немає. Екіпаж живий, отримав медичну допомогу.

Слідчі ГУ Нацполіції у Харківській області та прокуратура оглядають місце події.

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Місцеві жителі розповіли KHARKIV Today, що вертоліт впав у річку Берестова під час забору води для гасіння пожежі.

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На Харківщині пожежний вертоліт впав у річку / 3 фотографии

Нагадаємо, вранці на Трухановому острові впав приватний вертоліт. Двоє людей травмовані, їх госпіталізували.

Фото: Скріншот відео/ТРК Центр

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