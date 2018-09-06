У Харківській області вертоліт ДСНС впав у річку Берестова під час забору води для гасіння пожежі.
У Красноградському районі Харківської області впав вертоліт ДСНС, повідомив заступник начальника управління Нацполіції в області Сергій Чиж, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, загиблих немає. Екіпаж живий, отримав медичну допомогу.
Слідчі ГУ Нацполіції у Харківській області та прокуратура оглядають місце події.
Читайте: У Києві на парковці бізнес-центру загорілося авто
Місцеві жителі розповіли KHARKIV Today, що вертоліт впав у річку Берестова під час забору води для гасіння пожежі.
Фото: Скріншот відео/ТРК Центр
Фото: Скріншот відео/ТРК Центр
Фото: Скріншот відео/ТРК Центр
На Харківщині пожежний вертоліт впав у річку / 3 фотографии
Нагадаємо, вранці на Трухановому острові впав приватний вертоліт. Двоє людей травмовані, їх госпіталізували.
Фото: Скріншот відео/ТРК Центр
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+