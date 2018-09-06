У Києві на Хрещатику натовп підлітків напала на представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Хлопця порізали у правий бік, повідомляє Інформатор.

За словами постраждалих представників ЛГБТ, вони відпочивали на лавці після відвідин нічного клубу. В цей час до них підійшли кілька підлітків, хлопців і дівчат. Молоді люди почали агресивно коментувати одяг і зовнішність відпочивали і всіляко ображати їх, спираючись на нетрадиційну орієнтацію компанії. Незабаром між обома компаніями зав’язалася бійка, в результаті якої підлітки дістали ніж і три рази вдарили одного з геїв в область серця.

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На цьому молоді люди не зупинилися, вони відібрали у потерпілого мобільний телефон і почали розпивати спиртні напої на лавочці недалеко від місця події. Прибулому за викликом наряду поліції не склало труднощів знайти зловмисників. Побачивши правоохоронців, підлітки почали викидати всі речові докази. Один ніж вони викинули в клумбу, другий – в смітник поруч з лавкою, а вкрадений телефон – в кущі.

Копи наділи на хлопців наручники і стали чекати слідчо-оперативної групи. В цей час супутниці молодих людей влаштували істерику, матюкалися і вели себе неадекватно. А хлопці кричали, що вони ні в чому не винні і нікого не чіпали. Прибулі на місце події слідчі, провели поверхневий огляд підлітків на наявність у них ножів і іншої зброї, після чого забрала хлопців у відділення поліції.

Постраждалого відвели в машину швидкої, а його приятелі залишилися давати показання.



















На Хрещатику підлітки побили представників ЛГБТ / 10 фотографий

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Фото і відео: Інформатор.