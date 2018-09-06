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На Трухановому острові розбився гелікоптер, є постраждалі

У Києві на Трухановому острові вранці о 07.22 упав приватний вертоліт. Двоє людей травмовано, їх госпіталізували.

У Києві розбився вертоліт

На місці події працює поліція і рятувальники, повідомляє Київ Оперативний.

На даний момент немає точної інформіції про стан постраждалих внаслідок падіння вертольота.

Попередньо відомо, що вертоліт цивільний і належить приватній фірмі.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Фото: Київ Оперативний

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