Потужний землетрус в Японії: острів без світла, десятки зниклих безвісти

На японському острові Хоккайдо стався потужний землетрус магнітудою 6,7 бала.
На даний момент відомо про одного загиблого, ще 32 людини зникли без вісті та 120 поранені, повідомляє Reuters.
– Потужний землетрус викликав зсув, який пошкодив чимало будинків північного острова Хоккайдо на початку четверга, поранив десятки людей і позбавив електроенергії мільйони жителів, – йдеться у повідомленні.
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Після землетрусу був тимчасово закритий аеропорт і кілька електростанцій.
Майже 3 мільйони жителів острова залишилися без електрики.
震度５弱以上を観測したと考えられるものの震度のデータが入っていない北海道厚真町のようす ヘリコプターから撮影#nhk_news #地震 #震度６強 pic.twitter.com/UkWjC0EyBt
— NHKニュース (@nhk_news) 5 сентября 2018 г.
Well..the situation of damages after the strong earthquake this early morning seems quite quite severe in #Hokkaido(#北海道), #Japan. The seismic centre is #Abiracho(#安平町, Abira town). All of fire electricity plants stop so all of traffic lights are black down. Railways stop. pic.twitter.com/Mjdn7gTHEo
— MctArticle (@mctarticles) 5 сентября 2018 г.
Нагадаємо, у серпні у Перу стався землетрус магнітудою 7,1 бали.
Фото: MctArticle