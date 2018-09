Потужний землетрус в Японії: острів без світла, десятки зниклих безвісти

На даний момент відомо про одного загиблого, ще 32 людини зникли без вісті та 120 поранені, повідомляє Reuters.

– Потужний землетрус викликав зсув, який пошкодив чимало будинків північного острова Хоккайдо на початку четверга, поранив десятки людей і позбавив електроенергії мільйони жителів, – йдеться у повідомленні.

Після землетрусу був тимчасово закритий аеропорт і кілька електростанцій.

Майже 3 мільйони жителів острова залишилися без електрики.

Well..the situation of damages after the strong earthquake this early morning seems quite quite severe in #Hokkaido(#北海道), #Japan. The seismic centre is #Abiracho(#安平町, Abira town). All of fire electricity plants stop so all of traffic lights are black down. Railways stop. pic.twitter.com/Mjdn7gTHEo

— MctArticle (@mctarticles) 5 сентября 2018 г.