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Потужний землетрус в Японії: острів без світла, десятки зниклих безвісти

На японському острові Хоккайдо стався потужний землетрус магнітудою 6,7 бала.

Землетрус в Японії

На даний момент відомо про одного загиблого, ще 32 людини зникли без вісті та 120 поранені, повідомляє Reuters.

– Потужний землетрус викликав зсув, який пошкодив чимало будинків північного острова Хоккайдо на початку четверга, поранив десятки людей і позбавив електроенергії мільйони жителів, – йдеться у повідомленні.

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Після землетрусу був тимчасово закритий аеропорт і кілька електростанцій.

Майже 3 мільйони жителів острова залишилися без електрики.

 

 

Нагадаємо, у серпні у Перу стався землетрус магнітудою 7,1 бали.

Фото: MctArticle

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