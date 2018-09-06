Стало погано: першокласниця померла на уроці фізкультури

У школі села П’ятидні (Волинська область) 6-річній дівчинці стало погано на уроці фізкультури, після чого вона померла.
Про це повідомляє видання Буг з посиланням на власні джерела.
Директор школи Надія Зволянська у телефонній розмові відмовилася що-небудь коментувати.
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Інформацію про трагедію підтвердили в поліції, повідомляє ВолиньPost.
За інформацією правоохоронців, 6-річна дівчинка вчилася в першому класі. Під час уроку фізкультури їй стало погано. В школу викликали медиків, але врятувати дівчинку не вдалося.
Нагадаємо, в березні на уроці фізкультури в одній із шкіл Мирнограда (Донецька область) помер п’ятикласник.
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