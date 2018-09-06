У банку США сталася стрілянина: 4 людей загинули

У місті Цинциннаті (штат Огайо) невідомий відкрив стрілянину по відвідувачах і працівниках одного з банків.
В американському місті Цинциннаті (штат Огайо) в будівлі, де знаходиться штаб-квартира американської банківської корпорації Fifth Third Bank, сталася стрілянина, повідомляє Associated Press.
30-поверхова будівля розташовується в центрі міста.
Начальник місцевої поліції Еліот Айзек заявив, що стрілець відкрив вогонь по людям, а після почалася перестрілка з поліцейськими у вестибюлі банку.
Нападник загинув. Обставини його смерті наразі невідомі.
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До слова, в Коломиї Івано-Франківської області конфлікт між кількома людьми закінчився стріляниною.
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