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У банку США сталася стрілянина: 4 людей загинули

У місті Цинциннаті (штат Огайо) невідомий відкрив стрілянину по відвідувачах і працівниках одного з банків.

Пістолет

В американському місті Цинциннаті (штат Огайо) в будівлі, де знаходиться штаб-квартира американської банківської корпорації Fifth Third Bank, сталася стрілянина, повідомляє Associated Press.

30-поверхова будівля розташовується в центрі міста.

Начальник місцевої поліції Еліот Айзек заявив, що стрілець відкрив вогонь по людям, а після почалася перестрілка з поліцейськими у вестибюлі банку.

Нападник загинув. Обставини його смерті наразі невідомі.

Читайте: На Хрещатику підлітки побили представників ЛГБТ

До слова, в Коломиї Івано-Франківської області конфлікт між кількома людьми закінчився стріляниною.

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