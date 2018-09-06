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У Києві на паркінгу бізнес-центру загорілося авто

У центрі Києва сталася пожежа в бізнес-центрі Парус – загорівся автомобіль на паркінгу.

Пожежа в бізнес-центрі Парус

Пожежа сталася в бізнес-центрі Парус у Києві, повідомляють Вести.

На місце події оперативно прибули шість автомобілів пожежних.

Рятувальники евакуювали з будівлі людей і перекрили дорогу на бульварі Лесі Українки.

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За словами спікера ДСНС Києва Світлани Водолаги, на паркінгу, який знаходиться на мінус четвертому поверсі бізнес-центру, загорівся автомобіль.

– Спрацювала пожежна сигналізація. На місце прибули наші співробітники та швидко локалізували загоряння, – додала вона.

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У Києві на паркінгу бізнес-центру загорілося авто / 2 фотографии

Раніше в Києві на Лук’янівці загорівся ресторан – у небо піднявся величезний стовп диму.

Фото: Вести

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