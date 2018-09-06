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У центрі Ужгорода впав будівельний кран

У центрі Ужгорода, неподалік від Драматичного театру впав будівельний кран.

Паданні крану

У центрі Ужгорода, неподалік від Драматичного театру сталося падіння будівельного крану, повідомив журналіст Віталій Глагола у Facebook.

Свідки заявили, що під час падіння вся земля здригалася від гуркоту.

– Біля Драмтеатру перевернувся будівельний кран. Знесло два ліхтарі, дві сріблясті ялинки. На щастя ніхто з людей не постраждав. На фото видно, як КамАЗ, який підіймав стрілу, став дибки, – повідомив журналіст.

Наразі очікується прибуття правоохоронців.

Читайте: Потужний землетрус в Японії: острів без світла, десятки зниклих безвісти

До слова, у Харківській області вертоліт ДСНС впав у річку Берестова під час забору води для гасіння пожежі.

Фото: Віталій Глагола

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