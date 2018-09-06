У центрі Ужгорода впав будівельний кран

У центрі Ужгорода, неподалік від Драматичного театру впав будівельний кран.
У центрі Ужгорода, неподалік від Драматичного театру сталося падіння будівельного крану, повідомив журналіст Віталій Глагола у Facebook.
Свідки заявили, що під час падіння вся земля здригалася від гуркоту.
– Біля Драмтеатру перевернувся будівельний кран. Знесло два ліхтарі, дві сріблясті ялинки. На щастя ніхто з людей не постраждав. На фото видно, як КамАЗ, який підіймав стрілу, став дибки, – повідомив журналіст.
Наразі очікується прибуття правоохоронців.
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До слова, у Харківській області вертоліт ДСНС впав у річку Берестова під час забору води для гасіння пожежі.
Фото: Віталій Глагола
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