Авдіївка без води. Ураган знеструмив населені пункти на Донбасі

Через сильні пориви вітру ввечері 6 вересня сталося пошкодження повітряної лінії електропередач, що живить Донецьку фільтрувальну станцію.

Внаслідок негоди було припинено водопостачання Авдіївки, повідомляє ДСНС.

Також, станом на 07.00 у Донецькій області знеструмлено 4 населених пункти.

– Крім того, внаслідок погіршення погодних умов від централізованого електропостачання частково відключено Маріуполь (200 абонентів), село Василівка Волноваського району (81 абонент) та село Дронівка Бахмутського району (136 абонентів), – йдеться у повідомленні.

На 7 вересня на території Донецької області також оголошено штормове – пориви вітру і шквали до 15-20 м/с.

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До речі, раніше ми писали, якою буде погода у вересні.