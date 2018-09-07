Авдіївка без води. Ураган знеструмив населені пункти на Донбасі

Через сильні пориви вітру ввечері 6 вересня сталося пошкодження повітряної лінії електропередач, що живить Донецьку фільтрувальну станцію.
Внаслідок негоди було припинено водопостачання Авдіївки, повідомляє ДСНС.
Також, станом на 07.00 у Донецькій області знеструмлено 4 населених пункти.
– Крім того, внаслідок погіршення погодних умов від централізованого електропостачання частково відключено Маріуполь (200 абонентів), село Василівка Волноваського району (81 абонент) та село Дронівка Бахмутського району (136 абонентів), – йдеться у повідомленні.
На 7 вересня на території Донецької області також оголошено штормове – пориви вітру і шквали до 15-20 м/с.
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До речі, раніше ми писали, якою буде погода у вересні.
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