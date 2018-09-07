PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Біля Фіджі стався потужний землетрус магнітудою 8,1/

Біля Фіджі стався потужний землетрус магнітудою 8,1

Землетрус магнітудою 8,1 сталося біля берегів Фіджі.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр знаходився в 115 км на південний схід від столиці Фіджі, міста Сува (77 тис. жителів), він залягав на глибині 669 км.

Інформація про потерпілих і руйнування не надходила.

Читайте: Потужний землетрус у Венесуелі: проводиться евакуація

Загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, у серпні у Перу стався землетрус магнітудою 7,1 бали.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Землетрус в Японії
Потужний землетрус в Японії: острів без світла, десятки зниклих безвісти
Землетрус
У Перу стався сильний землетрус – поштовхи відчували по всій країні
Землетрус у Венесуелі
Потужний землетрус у Венесуелі: проводиться евакуація
У Туреччині стався землетрус
В Індонезії землетрус забрав життя 387 осіб
Популярний курорт знову сколихнув сильний землетрус
Потужний землетрус на популярному курорті забрав життя 142 осіб, десятки поранених
Землетрус
В Індонезії стався сильний землетрус – є загиблі
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка