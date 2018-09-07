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Кандидата в президенти Бразилії поранили ножем на зустрічі з виборцями

У місті Жуіс-ді-Фора (Бразилія) кандидат у президенти і депутат парламенту від Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару отримав ножове поранення у живіт під час зустрічі з виборцями.

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Про це повідомив його син, сенатор Флавіо Болсонару у Twitter.

У повідомленні уточнюється, що політик отримав удар ножем в живіт, але рана виявилася поверхневою.

За даними телеканалу Globo1, підозрюваний у замаху на кандидата в президента затриманий.

Болсонару доставили в лікарню і прооперували, зараз його життю ніщо не загрожує.

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Президентські вибори в Бразилії пройдуть 7 жовтня 2018 року. За даними опитувань, Болсанару є фаворитом передвиборної гонки – за нього готові проголосувати 22% виборців.

Всього зареєстровано 13 кандидатів на вибори президента Бразилії.

До речі, 2 вересня в Бразилії згорів Національний музей з мільйонами експонатів.

Фото: Twitter.

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