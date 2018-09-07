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На Одещині спалах кишкової інфекції

У місті Ізмаїлі Одеської області зафіксовано масове захворювання учнів місцевого ліцею.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в регіоні, передає УНІАН.

– Виявити, яка саме інфекція вразила ліцеїстів та викладачів, поки що не вдається. У ліцеї навчаються 574 людини. У всіх інфікованих спостерігаються схожі симптоми: блювота, діарея, підвищена температура, – сказали в управлінні.

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Зазначається, що точної кількості хворих ліцеїстів поки що не відомо. Наразі в осередку захворювання фахівці проводять комплексне санітарно-епідеміологічне розслідування, за результатами якого стане відоме джерело виникнення спалаху.

Нагадаємо, під Львовом 15 відвідувачів кафе потрапили до лікарні після святкування дня народження.

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